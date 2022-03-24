Hatay’da kaçak sigara operasyonu

Hatay’ın Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde yapılan kaçak sigara operasyonunda bin 120 paket, 5 bin 600 adet makaron (sigara kağıdı) ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin kaçakçılık suçlarının önlenmesi amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında eski Reyhanlı yolu üzerinde durdurulan İ.Ş.’nin kullandığı otomobilde yapılan aramada; motor bölümüne yerleştirilmiş halde 800 paket gümrük kaçağı sigara,

İskenderun Dumlupınar mahallesinde C.H.’ye ait işyeri ve ikamette yapılan aramada ise; 320 paket Gümrük kaçağı sigara,1200 adet içi doldurulmuş makaron, 4 bin 400 adet boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili, 2 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.