Hatay’da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
HATAY’IN ARSUZ İLÇESİNDE KAÇAK KAZI YAPILAN YERDE 1 ADET KAZMA, 1 ADET KÜREK VE 2 DİJİTAL DEDEKTÖR İLE ÇANTA İÇERİSİNDE 3 GRAM ALTIN, 2 PARÇA HALİNDE 3 GRAM AĞIRLIĞINDA GÜMÜŞ VE 3 ADET KURŞUN BİLYE ELE GEÇİRİLDİ.
Hatay’ın Arsuz ilçesinde ormanlık bölgede define aramak için kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Hacıahmetli Mahallesi’nde bulunan Meryem Ana mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazı yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerinin takibi sonucunda S.G., Y.T., A.A. ve F.G. isimli şahıslar kaçak kazı yaptıkları esnada yakalandı. Kazının yapıldığı ormanlık alanda yaklaşık 3 metre uzunluğunda 1 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde kazılmış bir çukur olduğu, kazı alanında 1 adet kazma, 1 adet kürek ve 2 dijital dedektör ile çanta içerisinde 3 gram altın, 2 parça halinde 3 gram ağırlığında gümüş ve 3 adet kurşun bilye ele geçirildi.
|İmsak
|05:56
|Güneş
|07:21
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:35
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Kasımpaşa
|6
|8
|6. Antalyaspor
|6
|8
|7. Malatyaspor
|6
|8
|8. Göztepe
|6
|7
|9. Erzurumspor
|5
|7
|10. Sivasspor
|4
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Gaziantep FK
|6
|7
|13. Hatayspor
|4
|7
|14. Konyaspor
|5
|6
|15. Kayserispor
|5
|6
|16. Çaykur Rizespor
|5
|5
|17. Trabzonspor
|6
|5
|18. Denizlispor
|5
|5
|19. Beşiktaş
|4
|4
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Bursaspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|7
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Eskişehirspor
|7
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3