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Hatay’da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

HATAY’IN ARSUZ İLÇESİNDE KAÇAK KAZI YAPILAN YERDE 1 ADET KAZMA, 1 ADET KÜREK VE 2 DİJİTAL DEDEKTÖR İLE ÇANTA İÇERİSİNDE 3 GRAM ALTIN, 2 PARÇA HALİNDE 3 GRAM AĞIRLIĞINDA GÜMÜŞ VE 3 ADET KURŞUN BİLYE ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 26.10.2020, 12:49
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Hatay’da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde ormanlık bölgede define aramak için kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hacıahmetli Mahallesi’nde bulunan Meryem Ana mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazı yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin takibi sonucunda S.G., Y.T., A.A. ve F.G. isimli şahıslar kaçak kazı yaptıkları esnada yakalandı. Kazının yapıldığı ormanlık alanda yaklaşık 3 metre uzunluğunda 1 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde kazılmış bir çukur olduğu, kazı alanında 1 adet kazma, 1 adet kürek ve 2 dijital dedektör ile çanta içerisinde 3 gram altın, 2 parça halinde 3 gram ağırlığında gümüş ve 3 adet kurşun bilye ele geçirildi.

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