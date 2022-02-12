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Hatay’da kaçak içki operasyonu
Hatay’ın Samandağ ilçesinde 12 ton 166 kilogram el yapımı içki ele geçirildi.
Asayiş 12.02.2022, 11:12
Hatay’ın Samandağ ilçesinde 12 ton 166 kilogram el yapımı içki ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri sahte/kaçak alkollü içki satışının/imalatının deşifre edilmesine yönelik Samandağ’da operasyon gerçekleştirdi. Mızraklı ve Cemal Gürsel Mahallelerinde beş ayrı ikamette yapılan aramada 12 ton 166 kilogram el yapımı içki ele geçirildi.
Şüpheliler, Y.C.,C.G.,İ.G.,Y.U.,D.E. yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.