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Hatay’da kaçak avcılar av koruma memurlarından birini öldürdü, diğerini yaraladı
Hatay’da kaçak avlanan şahıslar 2 milli park görevlisini vurdu. Memurlardan biri göğsüne aldığı kurşunla hayatını kaybetti.
Asayiş 11.09.2022, 15:12
Hatay’da kaçak avlanan şahıslar 2 milli park görevlisini vurdu. Memurlardan biri göğsüne aldığı kurşunla hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Defne ilçesi Ballıöz mevkiinde kaçak avlanan şahısları uyaran Mehmet Ali Koşar ile M.A. isimli av koruma memurları kaçak avcılar tarafından ateş edilerek vuruldu. Göğsünden vurulan Mehmet Ali Koşar olay yerinde hayatını kaybetti. M.A. sol bacak kısmından yaralandı.
Kaçan şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışmalar başlatıldığı bildirildi.
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