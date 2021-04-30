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Hatay’da kaçak alkol üreten 4 kişi gözaltına alındı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde ikametlerinde kaçak alkol üretimi yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 30.04.2021, 13:59
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Hatay’da kaçak alkol üreten 4 kişi gözaltına alındı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde ikametlerinde kaçak alkol üretimi yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Höyük Mahallesinde ikamet eden E.D., F.C, M.K. ve L.A. adlı şahısların ikametlerinde kaçak alkol üreterek satışını yaptığı bilgisine üzerine harekete geçerek belirlenen adreste arama yaptı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri ile birlikte yapılan aramada, 908 litre boğma olarak tabir edilen sıvı madde, 1117 litre fermente alkol, 4 adet pişirme teknesi ve 2 adet pişirme kazanı ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
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