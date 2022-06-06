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Hatay’da kaçak akaryakıt operasyonu
Hatay’ın Erzin ilçesinde 9 bin 380 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Asayiş 06.06.2022, 12:06
Hatay’ın Erzin ilçesinde 9 bin 380 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, Mahmutlu Mahallesi’nde durdurulan bir kamyonda 9 bin 380 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı.