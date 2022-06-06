Hatay’da kaçak akaryakıt operasyonu

Hatay’ın Erzin ilçesinde 9 bin 380 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, Mahmutlu Mahallesi’nde durdurulan bir kamyonda 9 bin 380 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı.