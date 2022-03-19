Hatay’da kaçak akaryakıt operasyonu

Hatay’da 2 eve yapılan baskında 10 bin 493 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan bu çalışmada polis Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde 2 evde yapılan aramada 10 bin 493 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltına alındı.