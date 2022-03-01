Hatay’da kaçak 450 kilo tütün, 23 kilo çay ele geçirildi

Hatay’ın Belen ve Hassa ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 450 kilo tütün, 23 kilo çay ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı dedektifleri (JASAT) ile Belen ve Hassa ilçe jandarma komutanlığı ekipleri yaptıkları kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki ortak çalışmalarda, Belen’de Kömürçukuru Mahallesi’nde A.B. isimli şahsa ait otomobilde 450 kilo kıyılmış kaçak tütün, Hassa Gülkent yolu üzerinde kontrol noktasında bir otomobilde yapılan aramada 23 kilo kaçak çay ele geçirdi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü A.B. hakkında yasal işlem yapıldı