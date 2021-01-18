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Hatay’da jandarmadan göçmen kaçakçılığı operasyonu
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 18.01.2021, 14:11
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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele takip personeli ve istihbarat unsurları tarafından Oğulpınar Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenlendi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen İ.Ş. ve H.Ş. gözaltına alındı. Evde, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 9 göçmen yakalanırken, yapılan aramada 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet kaçak cep telefonu, 4 adet Captagon hap ve 3 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Gözaltına alınan İ.Ş. savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, H.Ş. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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