banner363

banner380

banner381

banner396

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
ATİAD Genel Kurulu 31 Ekim'de
ATİAD Genel Kurulu 31 Ekim'de
Ay’da su bulundu
Ay’da su bulundu
"Fotoğraflar ile Cumhuriyet Sergisi"
Genç girişimciler, kendi imkanlarıyla solunum cihazı yaptı
Genç girişimciler, kendi imkanlarıyla solunum cihazı yaptı

Hatay’da jandarma uygulama noktasına silahlı saldırı: 1 asker yaralı

HATAY’IN PAYAS İLÇESİNDE JANDARMA UYGULAMA NOKTASINA DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA BİR ASKER YARALANDI.

Asayiş 26.10.2020, 21:15
2
Hatay’da jandarma uygulama noktasına silahlı saldırı: 1 asker yaralı

Hatay’ın Payas ilçesinde jandarma uygulama noktasına düzenlenen silahlı saldırıda bir asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Payas ilçesinde jandarma uygulama noktasına kimlikleri belirlenemeyen şüpheliler silahlı saldırı düzenledi. Uygulama noktasında görevli askerlerin karşılık vermesi ile yaşanan sıcak çatışmada 1 astsubay yaralandı. Yaralanan asker hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin İskenderun ilçesine doğru kaçtıkları öğrenildi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
18°
açık
banner378
Namaz Vakti 26 Ekim 2020
İmsak 05:56
Güneş 07:21
Öğle 12:53
İkindi 15:47
Akşam 18:15
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3