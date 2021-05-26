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Hatay’da jandarma personelini taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da jandarma ekiplerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Asayiş 26.05.2021, 15:38
Hatay’da jandarma personelini taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da jandarma ekiplerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Antakya - İskenderun yolu üzerinde jandarma ekiplerini taşıyan minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek alt geçide düştü.

Kazanın ardından olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Minibüsteki yaralanan 3 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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