Hatay’da itfaiyeciler 5 kişiyi daha enkazdan canlı olarak kurtardı

Hatay’ın Antakya ilçesine Yalova’dan giden itfaiye ekipleri 5 kişiyi daha enkaz altından canlı olarak çıkardı. Ekipler, kurtarma çalışmalarını anbean kameralarla kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem sonrasında 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Deprem felaketi sonrasında Antakya’da görev yapan Yalova Belediyesi, Altınova Belediyesi ve Çınarcık Belediyesi ekipleri arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler bölgede yaptıkları çalışmayla 5 kişiyi enkaz altından çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Anne ve kızı 39 saat sonra kurtarıldı

Yalova’da bölgeye giden ekipler, Antakya 75. Yıl Caddesi 26 Sokak’taki bir binanın enkazında anne ve kızını zorlu uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtardı. Sevgi Boğaccı ve kızı Ecem Boğaccı, çöken binadan 39 saat sonra çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.