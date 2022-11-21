Hatay’da iş yerinden jeneratör ve tahıl çalan şüpheliler tutuklandı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bir iş yerinden jeneratör, hesap makinesi ve 250 kilogram tahıl çalan şüpheliler, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Antakya Aksaray Mahallesi’nde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayında 31 bin TL değerinde 1 adet jeneratör, 1 adet hesap makinesi, 250 kilogram tahıl çalınması sonrasında yapılan kamera incelemesi sonucu olayın şüphelilerinin E.A. ile M.T.E. oldukları tespit edildi.

Şahıslar Aksaray Mahallesi’nde bulunan ikametlerinde çalınan malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alınmasının ardından, tutuklanarak cezaevine gönderildi.