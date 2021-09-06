Hatay’da ikinci orman yangını

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da ikinci bir orman yangını daha çıktı.

Antakya’ya bağlı Ballıöz Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Rüzgarın etkisi ile yayılan yangına, 3 helikopter, 5 arazöz, 1 dozer ve 25 işçi ile müdahale ediliyor.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.