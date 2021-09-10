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Hatay’da ikinci kez farklı noktada bahçe yangını

Hatay’ın Merkez ilçesi Antakya’da bir bahçede daha yangın çıktı. Yangında 3 dönüm alan ve bazı ağaçlarda zarar gördü.

Asayiş 10.09.2021, 16:57
Hatay’da ikinci kez farklı noktada bahçe yangını

Hatay’ın Merkez ilçesi Antakya’da bir bahçede daha yangın çıktı. Yangında 3 dönüm alan ve bazı ağaçlarda zarar gördü.


Merkez ilçe Antakya’ya bağlı Küçükdalyan Mahallesi’nde bir bahçe de bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile kısa süre de büyüyen yangın evleri tehdit ederken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Evleri tehdit eden yangın Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına aldı.


Çıkan bahçe yangınında 3 dönüm alan ve bazı ağaçlarda zarar görürken tamamen söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

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