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Hatay’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Asayiş 28.06.2021, 15:39
Hatay’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, E-5 Karayolunda sürücüleri öğrenilemeyen 34 DOR 747 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 46 E5542 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı.

İsimleri açıklanmayan yaralılar ambulanslarla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından karayolu ulaşıma açıldı.
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