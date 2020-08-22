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Hatay’da iki otomobil birbirine girdi: 1 yaralı
HATAY'IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI KAZADA, 1 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 22.08.2020, 00:38
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Çevlik yolunun Mağaracık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 SA 640 plakalı otomobille, 31 SM 838 plakalı otomobilin karıştığı kazada 31 SA 640 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralanan şahıs, olay yerine gelen ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Caddede başka kazaların yaşanmaması için trafik ekipleri emniyet şeridi oluştururken, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü.
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