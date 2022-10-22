Hatay’da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzuculu mahallesi oğülbek mevkiinde aralarında daha önceden husumet olduğu değerlendirilen iki grup karşı karşıya geldi. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda A.I. (34), S.A. (27) ve H.A.C. (21) adlı 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kavganın haber verilmesi üzerine Jandarma ve 122 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Dörtyol devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınırken, yaralılardan A.I Gaziantep’te özel bir hastaneye sevk edildi

Olayla ilgili Jandarma soruşturma başlattı.