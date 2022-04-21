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Hatay’da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Hatay’ın Antakya ilçesinde hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Asayiş 21.04.2022, 18:53
Hatay’ın Antakya ilçesinde hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İlçeye bağlı General Şükrü Kanatlı Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın alt katındaki hurdalıkta akşam saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.