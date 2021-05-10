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Hatay’da hurda demir yüklü kamyonun tehlikeli yolculuğu

Hatay’ın Payas-İskenderun D-817 karayolunda hurda demir taşıyan kamyonun tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.

Asayiş 10.05.2021, 15:58
Hatay’da hurda demir yüklü kamyonun tehlikeli yolculuğu

Hatay’ın Payas-İskenderun D-817 karayolunda hurda demir taşıyan kamyonun tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.

Karayolunda her an devrilecekmiş gibi ilerleyen ve üzerinde bulunan hurda demirler ile tehlike saçan kamyonu görenler şaşkınlık yaşadı. Trafiği tehlikeye düşüren kamyonun yolculuğu karayolunda seyreden diğer araçtakiler tarafından da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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