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Hatay’da heyelan: Samandağ-Arsuz yolu trafiğe kapandı

Hatay’ın Samandağ ile Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan çevreyolu dün gece meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Asayiş 18.09.2021, 10:50
Hatay’da heyelan: Samandağ-Arsuz yolu trafiğe kapandı

Hatay’ın Samandağ ile Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan çevreyolu dün gece meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, hafta içi etkili olan sağanak yağış nedeniyle Samandağ-Arsuz çevreyolunda kaya parçaları yola düştü. Küçük ve büyük kaya parçalarının düştüğü yol geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Kapatılan yolun, dağ eteklerinin bakımı ve asfaltın temizliği sonrası yeniden ulaşıma açılacağı öğrenildi.

Yoldan geçmek üzere gelen otomobiller tek tek geri gönderildi.

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