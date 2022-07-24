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Hatay’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Arsuz ilçesinde helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Asayiş 24.07.2022, 13:53
Hatay’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Arsuz ilçesinde helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Narkotik Suçlarla Mücadeleye yönelik yapılan çalışmada Arsuz ilçesi kırsal alanındaki 5 ayrı noktada, hasat için bekleyen Hint kenevirleri tespit edildi. 10 ekip 35 personelle helikopter destekli yapılan operasyonda 55 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

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