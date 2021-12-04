Hatay’da hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı

Hatay’da

Hatay’da Aranan Şahıslara Yönelik Operasyon kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay İl Jandarma’nın dedektifleri JASAT ile İlçe Jandarma Ekipleri il genelinde kesinleşmiş hapis kararı bulunan kişilere yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca şüphelilere ait evlerde yapılan aramada 50 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 6 adet uyarıcı hap, 20 litre kaçak içki ile 1 adet 1600 yıl öncesine ait Roma dönemine ait sütun başlığı ele geçirildi.

Yakalanan 12 şüpheli, sevk edildiği adli makamca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.