Hatay’da hamile köpeğe çarpan sürücü kaçtı

Hatay’da hamile köpeğe çarpıp kaçan sürücü sosyal medya üzerinden deşifre edildi.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ana cadde üzerinde karşıya geçmek isteyen hamile köpeğe hızla gelen bir araba çarptı. Vatandaşlar, yolda yaralı vaziyette yatan hamile köpeğin karnındaki yavruları kurtarmak için seferber oldu.

Köpeğe çarpma etkisiyle düşen araç plakasını eline alan vatandaş, sürücüye seslenerek "Bunu yapan vicdansızdır. Hamile bir köpeğe çarpıt kaçmak insanlığa sığmaz buradan bu araç plakası sahibini ihbar ediyorum. Yakalanıp gereğinin yapılmasını istiyorum" dedi.

Kazada yaralanan köpek, daha sonra vatandaşlar tarafından tedavi edilmesi için veterinere götürüldü.