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Hatay’da güvenlik güçlerinden maske denetimi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde güvenlik güçleri cadde ve sokaklarda maske denetimi yaptı.

Asayiş 09.12.2020, 16:38
Hatay’da güvenlik güçlerinden maske denetimi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde güvenlik güçleri cadde ve sokaklarda maske denetimi yaptı.

Son zamanlarda Hatay’da artan vaka sayıları sonrası denetimler tüm alanlarda sıklaştırıldı. Samandağ’da polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, insan hareketliliğinin yoğun olduğu cadde, sokak ve iş yerlerinde denetim yaptı. Denetimlerde maske takmayanlar ya da maskesini çene altına çekenler uyarıldı.
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