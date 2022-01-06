Hatay’da gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen B.A’yı yakalamak için çalışma başlattı. B.A. evine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.