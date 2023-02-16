Hatay’da görevli 2 bin 723 Mehmetçik yaraları sarmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), depremden etkilenen Hatay merkezde 2 bin 723 Mehmetçik ile 10 bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen, Hatay’da görevli 2 bin 723 Mehmetçiğin yaraları sarmak için 11 mutfak, 3 seyyar fırınla günlük 15 bin ekmek, 10 bin kişilik yemek dağıtıyor. MSB sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Hatay’ın Serinyol ilçesinde kurulan lojistik üssünde çalışmaları incelediği görüntülere yer verildi.