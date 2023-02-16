Hatay’da görevli 2 bin 723 Mehmetçik yaraları sarmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), depremden etkilenen Hatay merkezde 2 bin 723 Mehmetçik ile 10 bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay’da görevli 2 bin 723 Mehmetçik; yaraları sarmak için 11 mutfak ve 3 seyyar fırınla günlük 15 bin ekmek, 10 bin kişilik yemek dağıtıyor. MSB’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Hatay’ın Serinyol ilçesinde kurulan lojistik üssünde çalışmaları incelediği görüntülere yer verildi.