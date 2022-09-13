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Hatay’da göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Asayiş 13.09.2022, 09:33
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri ile (JASAT) ve Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli A.A. isimli şahıs, Reyhanlı ilçesi Esentepe Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alındı.
Şüpheli A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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