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Hatay’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 8 tutuklama

Hatay’ın Yayladağı İlçesinde İlçe Jandarma komutanlığı tarafından yapılan operasyon sonucunda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 10 kişiden 8’i tutuklandı.

Asayiş 19.06.2021, 01:00
Hatay’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 8 tutuklama

Hatay’ın Yayladağı İlçesinde İlçe Jandarma komutanlığı tarafından yapılan operasyon sonucunda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 10 kişiden 8’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay’ın Yayladağı İlçesinde Göçmen kaçakçılığı ile mücadele etmek maksadıyla Yayladağı İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekipler tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında, ilçeye bağlı sınır köylerinde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 10 kişiden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen M.A., C.T., M.Ö. Y.Ş., B.K., İ.K., M.Ç., ve A.Ö. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.K., ve M.U., adlı şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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