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Hatay’da gıda fabrikasında yangın
HATAY'DA, BİR GIDA FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI. İTFAİYE ERLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİ SONUCU YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI.
Asayiş 05.10.2020, 10:42
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Hatay’da, bir gıda fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye erlerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangın, Antakya-Reyhanlı Karayolu Madenboyu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir gıda fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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