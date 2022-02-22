Hatay’da fabrika hırsızları yakalandı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde fabrikadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada İ.E., A.H., M.K. ile A.B. adlı şahıslar İskenderun ilçesi Esentepe Mahallesi’nde yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslarla birlikte çalınan 1 adet 2500KW jeneratör, 1 adet fırınlı ocak, 1 adet mini fırın, 1 adet sanayi tipi tüp, 1 adet ev tipi tüp, 1 adet dalgıç motoru, 1 adet sanayi tipi davlumbaz, 1 adet sac muhafaza, 1 adet mutfak evyesi, 10 adet sanayi tipi krom fırın tepsisi, 2 adet sac inşaat kalıbı ele geçirildi.