Hatay’da enkazda çıkan yangın söndürüldü

Hatay’da bir enkazda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Antakya’da depremde yıkılan bir binadaki fırın yanmaya başladı. Yalova’dan bölgeye gelerek arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Altınova ve Çınarcık itfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.