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Hatay’da eksik gramajlı çeyrek ve tam altın ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda gramajları düşürülmüş 206 çeyrek ile 6 tam altın ele geçirildi.

Asayiş 27.09.2021, 12:56
Hatay’da eksik gramajlı çeyrek ve tam altın ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda gramajları düşürülmüş 206 çeyrek ile 6 tam altın ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince bir ihbar üzerine F.B. ile Ş.İ.’nin iş yerinde arama yapıldı. Aramada polis, gramajlarında eksiklik olduğunu tespit ettiği 206 çeyrek ile 6 tam altın ele geçirdi.

İş yeri sahipleri F.B. ve Ş.İ. gözaltına alındı.

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