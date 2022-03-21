Hatay’da “dur” ihtarından kaçan otomobilden bahçeye el bombası atıldı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde polisin “dur” ihtarından kaçan otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcu yakalanacaklarını anlayınca yanlarında bulunan patlayıcıyı bahçe içine atarak kaçtı. Kovalamaca sonucu sokak içerisinde kıstırılan 2 şüpheli otomobil ile birlikte gözaltına alındı. Bahçe içerisine atılan cismin el bombası olduğu değerlendiriliyor.

Edinilen bilgiye göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yaptığı çalışmada polis ekipleri içerisinde iki kişinin bulunan durumundan şüphelendiği beyaz renkli Şahin marka otomobile durdurmak istedi.

Polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheliler takibe alındı. Yakalanacaklarını anlayan 2 şüpheli yanlarında bulunan şüpheli cismi yol kenarında bulunan bir bahçe içerisine fırlattılar. Kovalamaca sonucu otomobil Çaylı mahallesi 215 Nolu sokak içerisinde şüpheliler ile birlikte kıstırılarak gözaltına alındılar.

Şüphelilerin kaçtıkları sırada attığı ve bahçe içerisinde bulunan cismin patlayıcı mühimmat olma ihtimaline karşın polis ekipleri sokak içerisini trafiğe kaparak güvenlik önlemi aldı. Yapılan ilk incelemede el bombası olduğu değerlendirilen cisim olay yerine gelen patlayıcı madde uzmanlarınca bulunduğu yerden kontrollü şekilde alınarak incelenmek üzere götürüldü.

Yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinden ve kullandıkları otomobil içerisinden uyuşturucu madde çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili yok yönlü soruşturma başlatıldı.