Hatay’da ’dört ayaklı insan’ olarak bilinen kişi trafik kazasında öldü
HATAY’IN KIRIKHAN İLÇESİNDE, NÖROLOJİK HASTALIK NEDENİYLE ELLERİNİ KULLANAMADAN YÜRÜMEYEN ‘DÖRT AYAKLI İNŞALAR’ VE ‘MAYMUN KARDEŞLER’ DİYE TANINAN HÜSEYİN ULAŞ (43) KUZENİNİN KULLANDIĞI OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCUNDA HAYATINI KAYBETTİ.
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, nörolojik hastalık nedeniyle ellerini kullanamadan yürümeyen ‘dört ayaklı insanlar’ ve ‘Maymun kardeşler’ diye tanınan Hüseyin Ulaş (43) kuzeninin kullandığı otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.
Kaza, Kırıkhan ilçesine bağlı Konak Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre,1 H.R.U (21) kullandığı 10 DR 200 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda, amca oğlu olan Hüseyin Ulaş (43)’a çarptı. Hüseyin Ulaş kaza yerinde hayatını kaybetti. Ulaş’ın cesedi Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Hüseyin Ulaş, 2005 yılında İngiliz ve Alman bilim adamlarının araştırma konusu olmuştu. Hüseyin Ulaş ve kardeşleri nörolojik rahatsızlık nedeniyle ellerini kullanamadan yürüyemedikleri için çevrede ‘dört ayaklı insan’ ve ‘maymun kardeşler’ olarak biliniyordu.
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