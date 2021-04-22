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Hatay’da dilenci operasyonu

Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, çevre illerden gelerek dilencilik yapan 20 kişiyi yakalayarak il dışına gönderdi.

Asayiş 22.04.2021, 16:25
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Hatay’da dilenci operasyonu

Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, çevre illerden gelerek dilencilik yapan 20 kişiyi yakalayarak il dışına gönderdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 1 haftadır şehirde bulunan 20 dilencinin, Zabıta Daire Başkanlığı binasına götürülerek haklarında işlem yapıldığı ve haksız kazançla elde ettikleri paralara tutanakla el konulduğu belirtildi.
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