Hatay’da dilenci operasyonu

Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, çevre illerden gelerek dilencilik yapan 20 kişiyi yakalayarak il dışına gönderdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 1 haftadır şehirde bulunan 20 dilencinin, Zabıta Daire Başkanlığı binasına götürülerek haklarında işlem yapıldığı ve haksız kazançla elde ettikleri paralara tutanakla el konulduğu belirtildi.