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Hatay’da devrilen ATV’nin sürücüsü öldü
Hatay’ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği ATV, sırtüstü devrildi. Kazada sürücü, hayatını kaybetti.
Asayiş 25.04.2021, 19:14
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği ATV, sırtüstü devrildi. Kazada sürücü, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kaza, ilçeye bağlı Yeşilada Mahallesi’nde bulunan asi nehrinin denize döküldüğü alanda meydana geldi. Mehmet U., yönetimindeki ATV’nin kontrolünü yitirdi. ATV, takla atarak sırtüstü devrildi. Kazada, ağır yaralanan Mehmet U., çağrılan ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet U., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.