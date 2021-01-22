Hatay’da deterjan operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir evin bahçesinde ve kapalı kasa araç içerisinde uygunsuz koşullarda 50 kilo toz deterjan ve 5 bin 100 litre sıvı deterjan ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bir ikamette uygunsuz koşullarda temizlik maddesi bulunduğu ihbarı üzerine İsmet İnönü Mahallesi 749/ 1 nolu sokakta bulunan N.C. isimli şahsa ait ikamette arama yaptı.

Ekiplerce evin bahçesinde yapılan aramada bidon içerisinde 50 kilogram toz deterjan, çeşitli ebatta plastik bidonlar içerisinde 4 bin 120 litre sıvı deterjan ile şahsa ait kapalı kasa araç içerisinde ise 980 litre sıvı deterjan ele geçirildi.

Olayla ilgili N.C. adlı şahıs, hakkında yasal işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.