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Hatay’da deterjan operasyonu
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir evin bahçesinde ve kapalı kasa araç içerisinde uygunsuz koşullarda 50 kilo toz deterjan ve 5 bin 100 litre sıvı deterjan ele geçirildi.
Asayiş 22.01.2021, 13:23
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir evin bahçesinde ve kapalı kasa araç içerisinde uygunsuz koşullarda 50 kilo toz deterjan ve 5 bin 100 litre sıvı deterjan ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bir ikamette uygunsuz koşullarda temizlik maddesi bulunduğu ihbarı üzerine İsmet İnönü Mahallesi 749/ 1 nolu sokakta bulunan N.C. isimli şahsa ait ikamette arama yaptı.
Ekiplerce evin bahçesinde yapılan aramada bidon içerisinde 50 kilogram toz deterjan, çeşitli ebatta plastik bidonlar içerisinde 4 bin 120 litre sıvı deterjan ile şahsa ait kapalı kasa araç içerisinde ise 980 litre sıvı deterjan ele geçirildi.Olayla ilgili N.C. adlı şahıs, hakkında yasal işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.