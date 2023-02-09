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Hatay’da depremzedeler için kurulan sahra hastanesi böyle görüntülendi

Hatay’da depremzedeler için kurulan sahra hastanesi böyle görüntülendi

Asayiş 09.02.2023, 21:21
Hatay’da depremzedeler için kurulan sahra hastanesi böyle görüntülendi

Hatay’da depremzedeler için kurulan sahra hastanesi böyle görüntülendi

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