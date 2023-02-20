Hatay’da deprem oldu, Diyarbakır’da vatandaş serum ile dışarı kaçtı

Hatay ve çevre illerde hissedilen 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem Diyarbakır’da da hissedildi. Vatandaş kendini serum ile dışarı attı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Hatay’ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 20.04’te meydana gelen depremden üç dakika sonra, 20.07’de Hatay, Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki depremin 16,7 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

Diyarbakır’da hissedilen deprem ile birlikte vatandaşlar çocuk, hasta demeden kendini dışarı attı.

Vatandaşlardan biri serumu ile kendini dışarı attı. Serum ile dışarı çıkan kadının gelini Cevriye Gezen, “Deprem oldu, sallandık, dışarı kaçtık. Kaynanam ve çocuklarım ile çıktık. Serum ile birlikte dışarı kaçtık. Kendisi çok hasta. Ödümüz koptu, 15 gündür evde rahat yatamıyoruz” dedi