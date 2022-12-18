Hatay’da deprem anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşanan 4.8 büyüklüğündeki deprem anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Ailesiyle televizyon izlediği sırada depremin yaşandığını belirten Burak Tanım, büyük bir gürültü ve gümbürtüyle ayağa kalktıklarını söyledi.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Hatay’ın ilçeleri ile çevre illerden hissedildi. İskenderun ilçesinde yaşayan Burak Tanım’ın evindeki güvenlik kamerası deprem anını anbean kaydetti. Olay anını anlatan Tanım, ”Depremin meydana geldiği an ailecek oturup televizyon seyrediyorduk. Bir anda büyük bir gürültü ve gümbürtüyle ayağa kalktık. Ciddi bir sarsıntı oldu, Allah daha beterinden esirgesin inşallah” dedi.