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Hatay’da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde arkadaşı ile birlikte serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılarak kaybolan gencin cesedi bulundu.

Asayiş 12.07.2021, 12:24
Hatay’da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde arkadaşı ile birlikte serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılarak kaybolan gencin cesedi bulundu.

Balıkçı barınağı yakınlarında serinlemek için denize giren Kadir Göktaş (18) ve Memik Bozkurt (18), bir süre sonra dalgalar arasında akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine kayıp iki arkadaşı bulmak için arama kurtarma çalışmasında Memik Bozkurt’un cesedine ulaşılmıştı.

Kayıp olan Kadir Göktaş’ın bulunması için Sahil Güvenlik (DEGAK) Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timlerince arama çalışması sürdürülen çalışmalarda kayıp gencin cesedi, kıyıdaki kayalıklar arasında bulundu.

Yakınlarının feryatları arasında kıyıya çıkartılan Kadir Göktaş’ın cesedi otopsi için Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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