Hatay’da DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Türkiye’ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen ve MİT tarafından Suriye’de gerçekleştirilen operasyonla yakalanan 2 DEAŞ’lıdan 1’i tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yerel istihbarat faaliyetleri neticesinde yakalanan DEAŞ mensupları O.M. ve M.K., Hatay İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yakalanan örgüt mensupları verdikleri ön ifadelerde, Türkiye’ye ve Suriye’deki TSK varlığına eylem planladıklarını, ayrıca bölgedeki DEAŞ mensuplarına da yardım ettiklerini söyledi.

Adliyeye sevk edilen DEAŞ mensuplarından M.K. DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanırken, O.M. yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.