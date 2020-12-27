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Hatay’da çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Hatay’ın Samandağ ilçesinde, turistik tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraları’nın bulunduğu alanda ve 3 ayrı noktada yangın çıktı, Yangın bir eve yakın alanda devam ediyor.
Asayiş 27.12.2020, 03:44
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde, turistik tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraları’nın bulunduğu alanda ve 3 ayrı noktada yangın çıktı, Yangın bir eve yakın alanda devam ediyor.
Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın İtfaye ekipleri aşrı rüzgara rağmen müdahaleye devam ediyor.Yangın titus tüneli ve beşikli alanda ve 1 ayrı nokta söndürülürken 2 ayrı noktada büyümeye devam ediyor.
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