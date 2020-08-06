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Hatay’da çıkan yangında 30 ton saman balyası kül oldu
HATAY'IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE ÇIKAN SAMAN YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.
Asayiş 06.08.2020, 15:14
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan saman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Mağaracık Mahallesi’nde depoda bulunan saman balyaları belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve iş makinelerinin yardımıyla yangın söndürüldü.
Yangında 30 ton saman balyası yanarak kül oldu.
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