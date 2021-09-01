banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Belediye Başkanı vatandaşa 12 dakika boyunca küfretti
Belediye Başkanı vatandaşa 12 dakika boyunca küfretti
Volkswagen temyize gidiyor
Volkswagen temyize gidiyor
Batılı devletleri böyle 'gömdüler'
Batılı devletleri böyle 'gömdüler'
TİM BAŞKANI GÜLLE BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ
TİM BAŞKANI GÜLLE BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ

Hatay’da çıkan yangın başka mahalleye sıçradı

Hatay’ın Samandağ ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, Yayladağı ilçesine bağlı Sebenoba Mahallesi’ndeki alana sıçradı

Asayiş 01.09.2021, 16:31
Hatay’da çıkan yangın başka mahalleye sıçradı

Hatay’ın Samandağ ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, Yayladağı ilçesine bağlı Sebenoba Mahallesi’ndeki alana sıçradı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi’nde bulunan makilik alanda çıkan, rüzgarın etkisiyle yayılan yangın Yayladağı ilçesinin Sebenoba Mahallesi’ndeki makilik alana sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yorumlar (0)
31°
açık