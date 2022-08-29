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Hatay’da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Hatay’ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Asayiş 29.08.2022, 14:23
Hatay’ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Arpalıuşağı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını başladı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar hemen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edilirken, helikopter ile de söndürme çalışmaları başladı.
Orman yangınını; 1 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı, 2 kara ekibi, 3 itfaiye, 1 yükleyici, 1 kepçe ile söndürme çalışmaları devam ediyor.
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