Hatay’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Merkez ilçe Antakya’da bulunan Habibi-Neccar Dağı Bağrıyanık Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Rüzgarın etkisi ile yayılan yangına kısa sürede müdahale edilirken, ilk olarak evlere sıçramaması için dağın etek kısımlarındaki alevler söndürüldü. Yangına 1 uçak, 4 helikopter, 30 arazöz ve 100 işçi müdahale etti. Kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapılan yangında 5 hektarlık alan zarar gördü.