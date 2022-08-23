Hatay’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da Habib-i Neccar Dağı’nda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bağrıyanık Mahallesi’ndeki Habib-i Neccar Dağı’nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hatay Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesine ait ekipler ve 1 helikopter ile alevler büyümeden kontrol altına aldı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.